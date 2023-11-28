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«Ингосстрах»: Chery, Haval и Geely чаще остальных попадали в ДТП

1:16
Авто

С января по октябрь 2023 года в России чаще всего сталкиваются с дорожно-транспортными происшествиями автомобили китайских марок, таких как Chery, Haval и Geely. Эту информацию предоставила страховая компания "Ингосстрах", согласно сообщению ТАСС.

«Ингосстрах»: Chery, Haval и Geely чаще остальных попадали в ДТП
Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

На четвертом месте в рейтинге оказалась марка Exeed, а замыкает пятерку Isuzu. По результатам первых девяти месяцев 2022 года наиболее часто попадали в аварии Haval, Chery, Geely, Lifan и Isuzu. Основные ДТП с китайскими автомобилями в текущем году произошли в Москве, Санкт-Петербурге (1387 авто), Московской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.

Аналитики отмечают увеличение количества ДТП в 2023 году с участием китайских марок на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя стоимость ремонта китайских автомобилей выросла на 23,5% год к году, что связано с резким увеличением числа отремонтированных машин, произведенных в Китае.

"Главный недостаток" автомобилей Haval
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Игорь Моржаретто
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