Адвокат Мамонов предупредил граждан из РФ о штрафе за летнюю резину с 1 декабря

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С 1 декабря в России начнёт действовать новый штраф для автомобилистов, сообщил адвокат юридической группы "Яковлев и Партнёры” Сергей Мамонов.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Так, согласно информации, водителей начнут штрафовать за летнюю резину в сезон "зимки".

"Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвященная колёсам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждением", — сообщил адвокат "Прайму".

Он подчеркнул, что теперь водители обязаны ездить на шинах "по сезону", зимой — на зимней резине, летом — на летней.

Согласно новым правилам, использовать транспортное средство будет запрещено, если на нём установлены шины шипами противоскольжения, предназначенными для использования в летний период, или если не установлены зимние шины на соответствующий период.