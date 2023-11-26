Сотрудники Госавтоинспекции не намерены организовывать специальные рейды для выявления водителей, которые в декабре не заменили летнюю резину на зимнюю.
По информации из правоохранительных органов, приоритетом остается безопасность на дорогах, и водители должны самостоятельно заботиться о том, чтобы избежать аварий на скользких покрытиях.
Вступившие в силу изменения в законодательство предусматривают штраф в 500 рублей для тех, кто использует зимнюю резину летом или летнюю в декабре, январе и феврале. Однако автоинспекторы подчеркивают, что их цель — не массовое привлечение к административной ответственности, а снижение аварийности на дорогах.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД назвали гаджеты, за которые россияне могут получить штраф.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.