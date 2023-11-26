ГИБДД отказывается от рейдов по проверке шин

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Сотрудники Госавтоинспекции не намерены организовывать специальные рейды для выявления водителей, которые в декабре не заменили летнюю резину на зимнюю.

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По информации из правоохранительных органов, приоритетом остается безопасность на дорогах, и водители должны самостоятельно заботиться о том, чтобы избежать аварий на скользких покрытиях.

Вступившие в силу изменения в законодательство предусматривают штраф в 500 рублей для тех, кто использует зимнюю резину летом или летнюю в декабре, январе и феврале. Однако автоинспекторы подчеркивают, что их цель — не массовое привлечение к административной ответственности, а снижение аварийности на дорогах.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД назвали гаджеты, за которые россияне могут получить штраф.

Рейды ГИБДД по шинам 2023