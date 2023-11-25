BMW и Mercedes блокируют свои автомобили в России

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Стало известно, что владельцы параллельно импортированных автомобилей BMW и Mercedes могут столкнуться с некоторыми трудностями. Также возможны проблемы для владельцев автомобилей Renault, хотя объем их импорта гораздо меньше.

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Официальные дилеры заявили, что отключение от заводского программного обеспечения произошло еще в прошлом году, что может вызвать проблемы при диагностике. Тем не менее, не отмечено серьезных проблем с автомобилями в целом. Затруднения могут возникнуть при русификации программного обеспечения и при попытке самостоятельного обновления прошивок.

По мнению экспертов, все параллельно импортированные автомобили русифицированы, и с ними нет проблем. Например, была зафиксирована ситуация с кроссовером BMW X3, где во время работ на стороннем СТО все лампочки ошибок одновременно загорелись на приборной панели. Перезапуск двигателя не принес результата, и машина была доставлена на эвакуаторе в дилерский центр, где проблема была успешно решена путем сброса настроек до заводских, сообщает speedme.