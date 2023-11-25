Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"

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Эта информация поступила от Telegram-канала "Автопоток". Холдинг "Авторусь" больше не является официальным дилером марки "Москвич", и данное решение было принято совместно.

Фото: официальный сайт москвич

В настоящее время "Авторусь" проводит распродажу остатков автомобилей "Москвич" с применением скидок, однако не сообщается, сколько именно машин осталось на складе компании и с какими скидками они продаются.

Ранее сообщалось, что депутат Еремин раскритиковал "Москвич 3".

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