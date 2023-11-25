Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"

Эта информация поступила от Telegram-канала "Автопоток". Холдинг "Авторусь" больше не является официальным дилером марки "Москвич", и данное решение было принято совместно.
В настоящее время "Авторусь" проводит распродажу остатков автомобилей "Москвич" с применением скидок, однако не сообщается, сколько именно машин осталось на складе компании и с какими скидками они продаются.
Ранее сообщалось, что депутат Еремин раскритиковал "Москвич 3".
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.