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В ГИБДД назвали 5 самых дорогих ошибок на дороге: штраф до 1 млн рублей

3:02
Авто

Многие считают, что максимальный штраф за нарушение правил дорожного движения ограничен 30 000 руб. Верно, что эта сумма применяется к вождению в состоянии опьянения только при первом нарушении. Однако на самом деле существуют штрафы вплоть до миллиона рублей. Представитель ГИБДД в беседе с порталом njcar. ru перечислил 5 крупнейших штрафов для водителей, начиная от 300 000 до 1 миллиона рублей.

В ГИБДД назвали 5 самых дорогих ошибок на дороге: штраф до 1 млн рублей
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

За вождение в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит штраф до 500 000 рублей. Первое нарушение, связанное с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, отказом от медицинского освидетельствования или передачей управления пьяному лицу, подразумевает штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение водительских прав на срок до 2 лет. В соответствии с новой редакцией статьи 264 Уголовного кодекса повторные случаи вождения в нетрезвом состоянии могут привести к штрафу в 300 000 рублей, а при предыдущем осуждении пьяного водителя за ДТП с пострадавшими штраф может достигнуть 500 000 рублей.

Тот же самый штраф до 500 000 рублей грозит за перевозку груза негабаритных размеров. Например, перевозка металлической балки на легковой машине с размерами, превышающими допустимые на 50 см согласно правилам дорожного движения, подразумевает штраф в 10 000 рублей. Однако при использовании арендованных автомобилей физическое лицо может быть оштрафовано на 500 000 рублей, так как компания-владелец транспортного средства оплачивает штраф в повышенном размере и потом требует от водителя компенсацию понесенных расходов, сообщает njcar.ru.

Статья 12.4 КоАП жестко наказывает юридических лиц за установку на автомобилях сирен, мигалок, световых устройств такси и знака "Инвалид". Таким образом, попытки представить взятый напрокат автомобиль как транспортное средство экстренных служб или притвориться инвалидом могут привести к штрафу в 500 000 рублей, а также утрате самой таблички или мигалки.

Штрафы за парковку на газонах устанавливаются на местном уровне. В Москве физическим лицам грозит штраф в 5000 рублей, а юридическим лицам, включая каршеринг, — до 300 000 рублей.

Штрафы за размещение рекламных надписей и конструкций на транспортных средствах, создающих угрозу безопасности движения, предусмотрены статьей 14.38 Кодекса об административных правонарушениях. Обычные граждане могут быть оштрафованы на сумму до 5000 рублей, в то время как юридические лица могут получить штраф до 1 000 000 рублей.

ТОП-6 НАРУШЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕТ ШТРАФА!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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