У дилеров закончились Lada Largus: спрос превысил предложение

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На этой неделе в Санкт-Петербурге компания "Прагматика" сообщила "Российской газете", что последний автомобиль из партии новых Lada Largus был выдан. В других дилерских центрах компании эти машины уже распроданы. В то время как на маркетплейсах еще можно найти Largus, выпущенные в Тольятти в августе. Их осталось всего около 60, и они все еще доступны в регионах, в то время как в Москве новые машины уже не представлены у дилеров.

Фото: Wikipedia by Tverigrad is licensed under CC BY-SA 4.0

Напомним, что цены на Lada Largus из последней партии из 600 автомобилей с 90-сильным мотором официально не были объявлены АвтоВАЗом. Однако дилеры просят за машину не менее 2 000 000 рублей.

Директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский отметил, что Lada Largus уникальна для российского рынка и пользуется большим спросом.

"На недавнюю партию спрос превышал предложение, а машина, в первую очередь, была интересна корпоративным клиентам," — сказал он.

Ранее АвтоВАЗ принял решение перенести производство всего семейства Largus в Ижевск. Завершение проекта планируется во втором квартале 2024 года. Этот шаг связан с планами загрузки Линии №1 в Тольятти, где планируется увеличить производство автомобилей семейства Vesta и запустить новые модели — седан Aura и кроссовер на платформе Vesta.

Лада. ТАКУЮ цену на Ларгус вы еще не видели!!! 😲😲😲 (Без валидола не смотреть)