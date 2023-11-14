Китайская компания Pango Cars (принадлежит Chery), которая специализируется на продажах подержанных авто, откроет в России 50 дилерских центров. Об этом сообщили ее официальные представители.
В настоящее время в России уже работают 22 представительства Pango Cars, компания намерена расширять российский бизнес.
Ранее мы сообщали о том, что компания Haval достигла самых высоких показателей продаж среди всех иностранных автопроизводителей в России. В октябре 2023 года дилеры Haval реализовали 12,8 тыс. автомобилей, что в три раза больше, чем год назад.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.