Компания Pango Cars, принадлежащая Chery, откроет 50 дилерских центров в России

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Китайская компания Pango Cars (принадлежит Chery), которая специализируется на продажах подержанных авто, откроет в России 50 дилерских центров. Об этом сообщили ее официальные представители.

Фото: Wikipedia by Zoerides is licensed under CC BY-SA 4.0

В настоящее время в России уже работают 22 представительства Pango Cars, компания намерена расширять российский бизнес.

Ранее мы сообщали о том, что компания Haval достигла самых высоких показателей продаж среди всех иностранных автопроизводителей в России. В октябре 2023 года дилеры Haval реализовали 12,8 тыс. автомобилей, что в три раза больше, чем год назад.