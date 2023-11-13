«Автостат»: Haval стал лидером по продажам среди иномарок в России в октябре

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Компания Haval достигла самых высоких показателей продаж среди всех иностранных автопроизводителей в России. В октябре 2023 года дилеры Haval реализовали 12,8 тыс. автомобилей, что в три раза больше, чем год назад. Chery заняла второе место с продажами в 10,9 тыс. автомобилей (рост в 2,8 раза). За первые десять месяцев 2023 года в России было продано почти 82 тыс. кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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В октябре самой популярной моделью Haval стал компактный кроссовер Jolion, продано 6,3 тыс. автомобилей (рост в 2,1 раза). На втором месте оказался среднеразмерный кроссовер Dargo (2 тыс. проданных авто; рост в 8,8 раза), а на третьем — среднеразмерный кроссовер M6 (1,8 тыс. реализованных машин).

HAVAL. Третье место по продажам в России: JOLION, M6, F7, F7X, H9, DARGO