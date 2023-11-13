C сентября по октябрь цена запчастей для машин премиум-класса выросла на 8%

Цены на запчасти для машин премиум-класса в России выросли за месяц. Уточняется, что с сентября по октябрь 2023 года средняя стоимость запчастей по страховой корзине для автомобилей премиум-класса стала выше на 7,7%.

Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Как указали аналитики маркетингового агентства НАПИ, ссылающиеся на анализ предложения агрегаторов на оригинальные запчасти, средняя стоимость колёсных дисков для премиальных машин выросла на 14,5%. В то же время, задние бамперы подорожали на 19,8%, задние крылья — на 13,4%, а подушки безопасности — на 15,9%.

Кроме того, согласно имеющимся данным, цена капотов и зеркал заднего вида выросла за месяц на 11,4% и 11,7% соответственно. Стоимость капотов подорожала до 221,4 тысячи рублей, а зеркал — до 68 тысяч рублей за деталь соответственно. Кроме того, выросла цена передних бамперов — они подорожали на 15,3%, до 145,3 тысячи рублей, и правых передних дверей — на 13,9%, до 240,7 тысячи рублей.