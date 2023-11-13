Цены на запчасти для машин премиум-класса в России выросли за месяц. Уточняется, что с сентября по октябрь 2023 года средняя стоимость запчастей по страховой корзине для автомобилей премиум-класса стала выше на 7,7%.
Как указали аналитики маркетингового агентства НАПИ, ссылающиеся на анализ предложения агрегаторов на оригинальные запчасти, средняя стоимость колёсных дисков для премиальных машин выросла на 14,5%. В то же время, задние бамперы подорожали на 19,8%, задние крылья — на 13,4%, а подушки безопасности — на 15,9%.
Кроме того, согласно имеющимся данным, цена капотов и зеркал заднего вида выросла за месяц на 11,4% и 11,7% соответственно. Стоимость капотов подорожала до 221,4 тысячи рублей, а зеркал — до 68 тысяч рублей за деталь соответственно. Кроме того, выросла цена передних бамперов — они подорожали на 15,3%, до 145,3 тысячи рублей, и правых передних дверей — на 13,9%, до 240,7 тысячи рублей.
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