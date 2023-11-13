Эксперты раскрыли, чем грозит покупка неоригинальных запчастей для авто

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Полтора года назад у многих владельцев автомобилей, будь то легковые или коммерческие, возникали тревожные мысли о возможном дефиците автозапчастей в России. Однако изменения в структуре авторынка не привели к кризису, благодаря параллельному импорту, который обеспечил наличие необходимых деталей в стране. Тем не менее, новые схемы поставок комплектующих выявили другие проблемы.

Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

На сегодняшний день основной проблемой российского рынка автозапчастей является высокий уровень контрафакта, с чем, вероятно, сталкиваются в большей степени владельцы коммерческой техники. Стоимость деталей для них часто превышает цены на запчасти для легковых автомобилей, и использование поддельных запчастей может привести к серьезным последствиям, таким как нарушение контрактов и значительные финансовые убытки.

Руководители автосервисов были одними из первых, кто обратил внимание на проблему проникновения контрафакта на рынок. Например, член правления Союза автосервисов Илья Плисов подчеркнул, что доля контрафактного автомобильного масла в России может достигать 30–50%. Эта проблема также актуальна для рынка запасных частей: в 2021 году доля поддельных запчастей составляла 14%, а в 2022 году уже 28%, с прогнозами на 2023 год о достижении трети общего объема рынка.

Проблема контрафакта вызывает беспокойство не только у владельцев автомобилей и руководителей транспортных компаний, но и у владельцев автосервисов. Клиенты часто заказывают через них запчасти, и при возникновении проблем в результате использования поддельных деталей, вину иногда сложно доказать.

Контрафакт часто встречается в так называемых "расходниках" — комплектующих, которые регулярно заменяются на каждом автомобиле. Производители часто создают качественную упаковку, но не гарантируют соответствующее качество содержимого. Например, масляные фильтры могут содержать дешевую фильтрующую бумагу, а количество складок фильтрующего картриджа может быть минимальным. Подделывают также тормозные колодки, свечи накаливания, зажигания, рычаги и другие "расходники". Это может вызвать серьезные проблемы с безопасностью, такие как ухудшение тормозной динамики и другие негативные последствия.

Несмотря на это, проблемы могут возникнуть и с более сложными деталями. Сравнение оригинальной и несертифицированной головки блока цилиндров для двигателей ульяновского производства показало, что оригинальная головка выдержала все испытания, в то время как несертифицированный аналог проявил себя гораздо хуже, что могло привести к серьезным проблемам при эксплуатации автомобиля.

Владельцы автомобилей, особенно коммерческой техники, все чаще предпочитают приобретать оригинальные запчасти, несмотря на их более высокую стоимость. Оригинальные детали обеспечивают гарантию, сохраняют ресурс автомобиля и гарантируют идеальную совместимость. Производители, такие как "ГАЗ", используют различные методы, такие как наклейки с кодом для проверки подлинности и QR-коды, чтобы защитить потребителей от контрафакта.