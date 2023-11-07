Эксперт "За Рулем" рассказал, почему не стоит брать популярные автомобили на вторичном рынке

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Эксперт журнала "За рулем" указывает, что сегодня автомобили иностранного производства с пробегом, предлагаемые по доступным ценам в диапазоне от 400 до 500 тысяч рублей, становятся все более популярными на вторичном рынке. Однако не всегда выбор популярных моделей, таких как Ford Focus II или Renault Logan, оправдывает ожидания.

Фото: Wikipedia by Andrej Kuźniečyk is licensed under CC BY-SA 3.0

Ford Focus II, выпущенный между 2005 и 2008 годами, с пробегом в районе 200-300 тысяч километров, может оказаться несамым надежным вариантом, как с точки зрения характеристик, так и с точки зрения надежности. Аналогично, с Renault Logan могут возникнуть проблемы.

Существуют менее популярные модели, которые оказываются более надежными и долговечными, как по сопротивляемости коррозии, так и по ресурсу основных компонентов. Например, некоторые японские и корейские автомобили того периода проявляют выдающуюся стойкость.

Эксперт также указывает на долговечность некоторых европейских марок, таких как Volkswagen, Skoda и Seat, хотя не все модели с турбомоторами TSI и роботами DSG выдерживают высокие пробеги.

Важно отметить, что в премиум-сегменте японских и немецких производителей есть качественные модели, но для автомобилей возрастом в 20-25 лет обслуживание становится дорогостоящим, а найти даже расходные материалы может быть проблемой.

Иногда приходится использовать нестандартные запчасти и рисковать колхозными методами ремонта, что не всегда экономически оправдано, так как это может привести к дополнительным поломкам.

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