В нескольких регионах России были задержаны водители, управлявшие автомобилями, используя фальшивые водительские права. Их ожидает серьезное наказание, вплоть до лишения свободы, как сообщает Рамблер.
В одном из случаев, в инспектора ДПС возникли сомнения относительно документов 25-летнего водителя, который был остановлен в Южно-Сахалинске, водя японскую иномарку.
"При проверке серии и номера документа по данным ГИБДД выяснилось, что они принадлежат другому человеку. В связи с использованием поддельных документов проводится проверка, и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно статье 327 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года", — говорится в официальном заявлении ГИБДД.
Аналогичный инцидент произошел в деревне Юматово в Уфимском районе Башкортостана. Там полицейские остановили автомобиль Nissan и подозревали, что водитель, 52-летний житель Уфы, предъявил поддельное водительское удостоверение.
"Информационная база Госавтоинспекции подтвердила опасения сотрудников", — подчеркнули в ведомстве.
Водитель объяснил полицейским, что он приобрел поддельные документы через Интернет, так как у него уже были лишены права управления автомобилем. В связи с фактом подделки документов, мужчина был доставлен в местное отделение полиции.
ГИБДД предупредила, что он может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса РФ, которая касается подделки, изготовления или оборота поддельных документов.
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