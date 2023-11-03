За октябрь 2023 года в России продали более 112 тысяч новых легковушек

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Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2023 года увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новых владельцев обрели 112,2 тыс. машин отечественного и зарубежного производства.

Фото: ru.freepik.com

Об этом положительном тренде сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

"В октябре нынешнего года в нашей стране было реализовано 112 238 новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года", — утверждают аналитики.

Первое место в рейтинге по продажам в октябре 2023 года ожидаемо занял "Автоваз", который на данный момент занимает более 30% российского автомобильного рынка.

За 10 месяцев этого года продано чуть более 260 тысяч авто бренда Lada. В октябре автоконцерн продал 34,5 тыс. авто,

На втором месте закрепилась китайская марка Haval, которая с января по ноябрь реализовала в России 10,9 новых автомобилей. За октябрь бренд реализовал до 12,8 тыс. машин

Топ-3 заняла еще одна автомобилестроительная корпорация из Поднебесной — Chery, которая за 10 месяцев продала 94,3 тыс. автомобилей, а за октябрь — более 10 тыс. единиц.

Ранее Правда. Ру сообщала, что продажи автомобилей Lada в России в октябре 2023 года побили десятилетний рекорд.