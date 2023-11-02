Продажи автомобилей Lada в России в октябре 2023 года побили десятилетний рекорд

Реализация автомобилей Lada в России по итогам октября текущего года побила рекорд, установленный в 2013 году.

Фото: Фото: lada.ru

В общей сложности владельцами новых автомобилей этого бренда стало 40,9 тысячи физических и юридических лиц, сообщила сегодня, 2 ноября, пресс-служба АвтоВАЗа.

"По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет", — говорится в публикации.

Львиная доля продаж в модельном ряду отечественного автопроизводителя приходится на Lada Granta. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи выросли более, чем на 68%: продано 20 928 машин.