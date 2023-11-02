Реализация автомобилей Lada в России по итогам октября текущего года побила рекорд, установленный в 2013 году.
В общей сложности владельцами новых автомобилей этого бренда стало 40,9 тысячи физических и юридических лиц, сообщила сегодня, 2 ноября, пресс-служба АвтоВАЗа.
"По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет", — говорится в публикации.
Львиная доля продаж в модельном ряду отечественного автопроизводителя приходится на Lada Granta. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи выросли более, чем на 68%: продано 20 928 машин.
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