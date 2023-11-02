Портал Autonews первыми протестировали топовую комплектацию "Москвич 6"

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Редакция портала Autonews. ru провела свой первый тест-драйв нового "Москвича 6" 2023 года и поделилась своими впечатлениями. Эта модель стала следующим этапом в возрождении легендарного бренда после выпуска кроссовера "Москвич 3". В рамках тестирования рассмотрим максимальное исполнение с двигателем на 174 лошадиных силы и роботизированной коробкой передач, цена которого начинается от 2 976 000 рублей.

Фото: официальный сайт москвич

Автомобиль реагирует отзывчиво на акселератор, легко начинает движение, даже на влажном асфальте в режиме "спорт". Тем не менее, динамические характеристики оказались не слишком впечатляющими, и для такой мощности кроссовера, разгон до 100 км/ч занимает 8.9 секунды. Это время может показаться длительным, но стоит учесть, что "Москвич 6" имеет внушительную массу, что сказывается на его динамике.

Система рулевого управления "Москвича 6" обладает разной степенью настройки усилия, что позволяет водителям контролировать дорогу в зависимости от своих предпочтений. Управление в целом является быстрым и отзывчивым, но необходимо учитывать, что для зимних условий используются шипованные шины.

Предварительно "Москвич 6" имел негативные отзывы, особенно касающиеся его поведения на дороге, качества сборки и интерьера, уровня комфорта и безопасности. Однако представитель дилерской компании сообщил, что первые партии автомобилей сталкивались с проблемами качества, так как их собирали вручную. Эти недостатки должны были быть устранены к ноябрю 2023 года, и автозавод перешел к полноценному производству с увеличенным процентом локализации комплектующих.

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