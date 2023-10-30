Компания Маска "Tesla" уступает лидерство на рынке "китайцам"

На рынке электромобилей произошло удивительное событие: в третьем квартале 2023 года два крупнейших производителя электромобилей, Tesla и BYD, продемонстрировали практически идентичные показатели продаж, сообщает "За рулём".
Что касается третьего игрока в сфере батарейных электромобилей (BEV) — Volkswagen Group, он оказался немного ниже своих конкурентов по объемам продаж. В частности, в прошлом квартале Tesla продала 435 059 электромобилей. Но благодаря модернизации своих производственных мощностей и увеличению производства, компания достигла 27% годового роста продаж. Этот рост позволил BYD опередить Tesla.
Согласно данным китайского производителя, в третьем квартале текущего года было продано 431 603 аккумуляторных электромобиля (BEV), что отличается от показателей Tesla всего на 3456 экземпляров. Это исторически близкие результаты в сфере электромобилестроения и свидетельствуют о том, что доминирование Tesla в сегменте BEV, возможно, приближается к завершению.
Что касается Volkswagen Group, продажи его полностью электрических автомобилей в третьем квартале составили 209 394 единицы, что меньше, чем у Tesla и BYD.
Итак, обзор продаж электромобилей в третьем квартале 2023 года (сравнение с аналогичным периодом прошлого года):
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