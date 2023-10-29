Автомобили подорожают: вступили в силу новые правила уплаты утильсбора

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С 29 октября 2023 года в России начало действовать новое постановление, которое ограничит возможности "серых" дилеров и частных лиц ввозить автомобили из-за границы, при этом платя утильсбор по льготной ставке, предназначенной для физических лиц.

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Согласно этим новым правилам, физические лица, ввозящие автомобили, будут пользоваться льготной ставкой, но только в случае, если они не продадут автомобиль в течение года после оформления таможенных документов.

Если же продажа произойдет в течение 12 месяцев, придется уплатить полный утильсбор.

Теперь перекупщики-физлица будут обязаны уплачивать те же суммы, что и официальные дилеры. Сумма дополнительной оплаты утильсбора при перепродаже автомобиля будет зависеть от объема двигателя: до 1.0 литра — 77 800 рублей, от 1.0 до 2.0 литров — 297 200 рублей, от 2.0 до 3.0 литров — 841 400 рублей, от 3.0 до 3.5 литров — 966 600 рублей, а для электродвигателей — 356 600 рублей, сообщает "ВОНавто".