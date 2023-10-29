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Kia обновит альтернативу Toyota Camry в 2024 году

1:15
Авто

Kia K5 2024 получит изменения как снаружи, так и внутри. Этой модели были предоставлены новые передние и задние бамперы, переработанные фары и задние фонари с обновленным дизайном, а также небольшое увеличение заднего спойлера. В салоне автомобиля теперь установлены два 12,3-дюймовых экрана, объединенных в один блок.

Kia обновит альтернативу Toyota Camry в 2024 году
Фото: Openverse by DennisM2 is licensed under CC0 1.0

Мультимедийная система автомобиля поддерживает обновления по воздуху и предоставляет доступ к различным потоковым сервисам для воспроизведения музыки. Также были внесены изменения в систему управления климатом, а рычаг коробки передач заменен на круглый селектор, сообщает издание "За рулем".

Инженеры из Кореи также улучшили подвеску, сделав ее способной более эффективно поглощать вибрации, не увеличивая при этом наклоны в поворотах, что придает автомобилю более стабильное поведение на дороге.

Несмотря на все эти обновления, двигатели Kia K5 остались без изменений. Доступные бензиновые и гибридные двигатели по-прежнему обеспечивают мощность в диапазоне от 146 до 195 лошадиных сил.

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Обновленная KIA K5 2024 — больше комфорта и технологий
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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