Компания АвтоВАЗ предоставляет бесплатное обслуживание новых автомобилей Lada Vesta NG.
По информации портала "Лада.онлайн", на основе заводских рекомендаций, для автомобилей из семейства Vesta NG требуется обновить программное обеспечение универсального блока кузовной электроники и заменить две электронные платы ключей. При необходимости, дилеры также могут заменить элементы питания. Все эти работы будут выполнены бесплатно для владельцев этих автомобилей.
Официальный документ не содержит подробностей о причинах вмешательства в электронную систему Lada Vesta NG. Вероятно, это связано с коррекцией настроек отечественных электронных блоков "ИТЭЛМА". Это изменение в технической составляющей стало необходимым после завершения сотрудничества с Renault, так как больше невозможно закупать старые аппаратные и программные решения, сообщает издание "Motor".
Все необходимые работы будут выполнены дилерами АвтоВАЗа в рамках планового технического обслуживания, например, при посещении автовладельцами сервисного центра. Таким образом, обновление прошивки и замена электронных плат будет проведена как часть сервисной кампании, и нет необходимости организовывать массовый отзыв автомобилей. Количество автомобилей, которые могут попасть в группу риска, не сообщается.
Ранее сообщалось, что флагманская легковая модель от "АвтоВАЗа" — Lada Vesta 2023, получила небольшое обновление в виде нового цветового решения.
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