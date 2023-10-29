Автовладельцы смогут бесплатно отремонтировать новые Lada Vesta NG

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Компания АвтоВАЗ предоставляет бесплатное обслуживание новых автомобилей Lada Vesta NG.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

По информации портала "Лада.онлайн", на основе заводских рекомендаций, для автомобилей из семейства Vesta NG требуется обновить программное обеспечение универсального блока кузовной электроники и заменить две электронные платы ключей. При необходимости, дилеры также могут заменить элементы питания. Все эти работы будут выполнены бесплатно для владельцев этих автомобилей.

Официальный документ не содержит подробностей о причинах вмешательства в электронную систему Lada Vesta NG. Вероятно, это связано с коррекцией настроек отечественных электронных блоков "ИТЭЛМА". Это изменение в технической составляющей стало необходимым после завершения сотрудничества с Renault, так как больше невозможно закупать старые аппаратные и программные решения, сообщает издание "Motor".

Все необходимые работы будут выполнены дилерами АвтоВАЗа в рамках планового технического обслуживания, например, при посещении автовладельцами сервисного центра. Таким образом, обновление прошивки и замена электронных плат будет проведена как часть сервисной кампании, и нет необходимости организовывать массовый отзыв автомобилей. Количество автомобилей, которые могут попасть в группу риска, не сообщается.

Ранее сообщалось, что флагманская легковая модель от "АвтоВАЗа" — Lada Vesta 2023, получила небольшое обновление в виде нового цветового решения.