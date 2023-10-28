Lada Vesta 2023: чëрный цвет и возвращение универсала

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Флагманская легковая модель от "АвтоВАЗа" — Lada Vesta 2023, получила небольшое обновление в виде нового цветового решения. Теперь автомобиль доступен в классическом черном цвете, начиная с 26 октября.

Фото: АвтоВАЗ

По информации Avtograd News, производство этой обновленной версии седана уже находится на полном цикле. Ранее, тольяттинское предприятие возобновило сборку модели с двухцветным кузовом, предлагая эту модификацию только в варианте Techno. В ней крыша и корпус наружных зеркал окрашены в темные оттенки. Согласно компании, это стилизационное обновление придаст автомобилю более выразительный и стильный вид, позволяя владельцу выделиться на дороге.

Также стало известно, что началась сборка универсала Vesta SW после полугодового перерыва. Пока что сошла с конвейера только ограниченная партия из 40 автомобилей.

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