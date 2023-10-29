Советы от эксперта Роспотребнадзора Акмаловой: Как выбрать правильные зимние шины

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Эксперт Роспотребнадзора, Регина Акмалова, предостерегает автовладельцев и предоставляет ценные советы о том, как выбирать зимние шины, чтобы избежать неприятных ошибок.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Акмалова рекомендует внимательно проверять наличие соответствующей маркировки на шинах, и отмечает, что отсутствие QR-кода может свидетельствовать о том, что резина является подделкой. При сканировании этого кода должна появиться полная информация о производителе и характеристиках шин.

Кроме того, Регина Акмалова советует обращать внимание на дату изготовления шин, так как резина может изнашиваться не только в процессе эксплуатации, но и при хранении. Она рекомендует приобретать более новые шины, чтобы увеличить их срок службы.

При выборе зимней резины также следует обратить внимание на размер, избегая выбора слишком маленьких шин. Индексы нагрузки и скорости также играют важную роль и должны учитываться при покупке. Акмалова напоминает, что следует избегать слишком дешевых вариантов, так как они часто характеризуются низким качеством.

Внешний вид шин также имеет значение, и деформированные покрышки следует избегать, поскольку они не обеспечивают надежного сцепления и безопасности на дороге в зимние месяцы.

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