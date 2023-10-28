ГИБДД начала наказывать за "двойной" обгон на дорогах

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На российских загородных трассах часто встречаются ситуации, когда несколько водителей одновременно пытаются обогнать несколько автомобилей, двигающихся в колонне за грузовиком. Однако такой маневр может повлечь за собой штраф в размере до 5000 рублей и даже лишение водительских прав. Важно понимать разницу между "обгоном" и "опережением" согласно Правилам дорожного движения.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

По ПДД, "обгон" представляет собой маневр, при котором автомобиль выезжает на полосу встречного движения. Однако, если водитель может обогнать другое транспортное средство, не нарушая этого правила, то это считается "опережением". При наличии нескольких полос движения в одном направлении и отсутствии сплошной разметки, "опережение" допускается.

Не существует жестко установленного расстояния или количества обгоняемых автомобилей при "одновременном обгоне". Главное — соблюдать скоростной режим и не создавать аварийных ситуаций для других участников движения. Однако стоит помнить, что запрещено начинать обгон, если водитель впереди начал маневр обгона, включив указатель поворота, или уже начал переходить на полосу встречного движения.

То же правило действует, если автомобиль сзади начал маневр обгона. В обоих случаях обгон с пересечением сплошной разделительной полосы для встречного движения запрещен.

"Двойной обгон" — это понятие, которое иногда вызывает путаницу среди водителей. Согласно ПДД, "двойной обгон" означает, что два или более автомобиля сразу выезжают на полосу встречного движения для обгона попутного транспорта. Нарушение правил обгона и неправильное размещение автомобилей на дороге могут повлечь серьезные штрафы и даже лишение водительских прав. За нарушение правил обгона и неправильное расположение транспортных средств при обгоне предусмотрены штрафы до 5000 рублей и возможное лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

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