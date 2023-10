В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей, и интерес к ним у российских покупателей значительно возрос. Несмотря на улучшение качества китайских автомобилей, эксперты выявили несколько основных проблем, с которыми могут столкнуться их владельцы.

Фото: openverse by GZrex is licensed under CC BY-SA 4.0