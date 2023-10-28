В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей, и интерес к ним у российских покупателей значительно возрос. Несмотря на улучшение качества китайских автомобилей, эксперты выявили несколько основных проблем, с которыми могут столкнуться их владельцы.
Исследование, проведенное "Известиями", обнаружило, что на российских дорогах китайские автомобили могут столкнуться с тремя основными проблемами. Во-первых, это коррозия, которая может серьезно повлиять на долговечность автомобилей. Во-вторых, некоторые комплектующие изготовлены из мягкого китайского металла и подвержены деформации при небольших механических воздействиях. И, в-третьих, подвеска китайских автомобилей может оказаться "нежной" и начать трескаться при относительно невысоком пробеге.
Несмотря на рост популярности китайских автомобилей в России, потенциальные покупатели должны учитывать эти особенности и внимательно выбирать модели, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
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Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.