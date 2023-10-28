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Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России

Авто

В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей, и интерес к ним у российских покупателей значительно возрос. Несмотря на улучшение качества китайских автомобилей, эксперты выявили несколько основных проблем, с которыми могут столкнуться их владельцы.

Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Фото: openverse by GZrex is licensed under CC BY-SA 4.0

Исследование, проведенное "Известиями", обнаружило, что на российских дорогах китайские автомобили могут столкнуться с тремя основными проблемами. Во-первых, это коррозия, которая может серьезно повлиять на долговечность автомобилей. Во-вторых, некоторые комплектующие изготовлены из мягкого китайского металла и подвержены деформации при небольших механических воздействиях. И, в-третьих, подвеска китайских автомобилей может оказаться "нежной" и начать трескаться при относительно невысоком пробеге.

Несмотря на рост популярности китайских автомобилей в России, потенциальные покупатели должны учитывать эти особенности и внимательно выбирать модели, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

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ТОП 5 основных проблем китайских авто в 2022 году. БОРЬБА за рынок начинается
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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