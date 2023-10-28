Эксперты дали советы, как сэкономить на обслуживании автомобиля

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За последние два года в России заметно выросли расходы на техническое обслуживание автомобилей, и это стало вызовом для многих владельцев авто. Однако существуют способы сэкономить средства, не ущемляя качество ухода за машиной. Алексей Рузанов, технический директор сети автосервисов FIT SERVICE, предоставил несколько советов по снижению расходов на обслуживание автомобиля.

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Один из наиболее простых способов сэкономить при техническом обслуживании автомобиля — это регулярная профилактическая диагностика. Часто эта услуга доступна по доступной цене и даже предоставляется бесплатно. Важно отметить, что бесплатные диагностические проверки не стоит воспринимать с опаской, так как они могут быть частью маркетинговой стратегии автосервисов для привлечения клиентов.

Клише, связанное с убеждением, что "чем реже обращаться в СТО, тем меньше расходов", может привести к противоположному результату. Регулярная диагностика и своевременные небольшие ремонты позволяют избежать серьезных поломок, которые могут стать заметными финансовыми бременами. Важно помнить, что все компоненты автомобиля взаимосвязаны, и, например, отсрочка замены тормозных колодок может привести к необходимости замены тормозных дисков и других элементов тормозной системы.

После прохождения диагностики и получения диагностического отчета с указанием стоимости работ, выбирайте автосервис средней ценовой категории, уделяя внимание их репутации.

Работы, проводимые в непроверенных "гаражах", могут привести не только к низкому качеству, но и создать угрозу для вашей безопасности. Уточните информацию о гарантии на предоставляемые услуги и запчасти, так как гарантия важна для экономии в сфере обслуживания. Ремонтные работы, выполняемые в рамках гарантийных обязательств, будут бесплатными в течение года.

Зарегистрируйтесь в бонусных программах и системах лояльности, предлагаемых автосервисами, заправочными станциями и магазинами автомобильных аксессуаров. Если вам не предоставили бонусы и скидки, сами поинтересуйтесь о возможности экономии. В настоящее время скидки стали неотъемлемой частью экономии средств.

После кризисного 2022 года автомобильный рынок запчастей в России претерпел значительные изменения. Многие известные бренды покинули страну, и на их место пришли новые производители. Эти новые марки могут быть незнакомы автолюбителям, но если автосервис рекомендует их использовать в ремонте и предоставляет гарантию, то можно без опасений использовать проверенные аналоги запчастей.

11 способов сэкономить на обслуживании авто