Lada и Toyota оказались лидерами по аварийности среди автомобилей в России

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По результатам исследования за первые девять месяцев 2023 года выяснилось, что автомобили марок ВАЗ/Lada и Toyota стали лидерами по аварийности в России. Аналитики из Страхового Дома ВСК сообщили, что эти два бренда участвовали в 22% и 7% от общего числа дорожно-транспортных происшествий соответственно.

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На третьем месте оказались автомобили корейского концерна Hyundai, причем на них пришлось 5% от общего числа ДТП в стране с начала текущего года. За ними следуют автомобили марки Kia (4%) и машины французского концерна Renault (3,1%).

Также в десятку лидеров вошли автомобили от других известных производителей, такие как Volkswagen (3%), Nissan (3%), Ford (2,1%), Chevrolet (2%) и Mercedes-Benz (2%). Согласно экспертам ВСК, именно эти марки автомобилей чаще всего становились участниками серьезных дорожно-транспортных происшествий в России в первых девяти месяцах 2023 года.

Аналитики также обратили внимание на то, что молодые водители чаще становятся виновниками серьезных ДТП. Например, на водителей в возрасте 30 лет и младше пришлось 23,5% подобных аварий, а еще 19% ДТП произошли с участием молодых водителей, не достигших 30-летнего возраста.

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