Автоэксперт Тузов сказал, что самое лучше время для покупки машины это декабрь и январь

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В зимние месяцы, а именно в декабре и январе, когда активность покупателей в автосалонах снижается, продавцы могут предоставить небольшие скидки на автомобили с целью привлечь потенциальных клиентов. Эта информация была представлена с упоминанием независимого эксперта в области автотранспорта Алексея Тузова.

Фото: Wikipedia

По словам Тузова, покупка подержанного автомобиля в январе особенно выгодна, так как фактически автомобиль становится годом старше, что может способствовать успешным переговорам о снижении цены. Следует отметить, что весна и лето не являются наилучшим временем для покупки автомобиля, так как в период отпусков спрос на личный транспорт всегда выше, что, в свою очередь, может повлечь за собой увеличение цен, сообщает "Газета.Ru".