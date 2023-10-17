Компания Nissan представила свой взгляд на будущее машин

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Корпорация Nissan представит свой электрический концепт-минивэн на Японском автошоу (предыдущее название — Токийский автосалон) на следующей неделе. Автомобиль получил название Nissan Hyper Tourer Concept и представляет собой электрический минивэн. Как и предыдущие концепты, такие как Hyper Adventure и Hyper Urban SUV, представленные Nissan недавно, Hyper Tourer Concept выделяется своим совершенно новым дизайном, который значительно отличается от того, что мы видим на современных автомобилях.

Фото: Openverse

Передняя часть автомобиля выглядит весьма внушительно, с четкими линиями и ярко выраженной подсветкой поясной линии. Внутренний салон также представляет собой нечто непривычное, поскольку Hyper Tourer Concept полностью автономен. Передние сиденья способны вращаться на 360 градусов, что обеспечивает более комфортное взаимодействие с пассажирами, находящимися на задних сиденьях, сообщает "За рулем".

Этот концепт оснащен передовой системой искусственного интеллекта, способной отслеживать различные физиологические параметры, такие как мозговые волны, пульс, дыхание и потоотделение. С использованием этой информации, нейросеть может автоматически регулировать климат в салоне, освещение и уровень громкости музыки, обеспечивая более комфортное и персонализированное путешествие для пассажиров.