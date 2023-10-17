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Компания Nissan представила свой взгляд на будущее машин

1:30
Авто

Корпорация Nissan представит свой электрический концепт-минивэн на Японском автошоу (предыдущее название — Токийский автосалон) на следующей неделе. Автомобиль получил название Nissan Hyper Tourer Concept и представляет собой электрический минивэн. Как и предыдущие концепты, такие как Hyper Adventure и Hyper Urban SUV, представленные Nissan недавно, Hyper Tourer Concept выделяется своим совершенно новым дизайном, который значительно отличается от того, что мы видим на современных автомобилях.

Компания Nissan представила свой взгляд на будущее машин
Фото: Openverse

Передняя часть автомобиля выглядит весьма внушительно, с четкими линиями и ярко выраженной подсветкой поясной линии. Внутренний салон также представляет собой нечто непривычное, поскольку Hyper Tourer Concept полностью автономен. Передние сиденья способны вращаться на 360 градусов, что обеспечивает более комфортное взаимодействие с пассажирами, находящимися на задних сиденьях, сообщает "За рулем".

Этот концепт оснащен передовой системой искусственного интеллекта, способной отслеживать различные физиологические параметры, такие как мозговые волны, пульс, дыхание и потоотделение. С использованием этой информации, нейросеть может автоматически регулировать климат в салоне, освещение и уровень громкости музыки, обеспечивая более комфортное и персонализированное путешествие для пассажиров.

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Очень странно, но они перестали его выпускать. Nissan Note | Подержанные автомобили
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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