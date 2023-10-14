Автоэксперт Ревин дал несколько важных советов перед сменой шин

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Сегодня стоит придавать еще больше внимания смене шин, чем раньше. Плотность автомобильного движения на дорогах постоянно увеличивается, и важно помнить, что ваша беспечность может повлечь негативные последствия не только для вас лично.

Фото: openverse

Существует три основных подхода к замене шин:

Покупка комплекта колесных дисков и зимних покрышек. Этот вариант обеспечивает независимость от сезонных очередей и подходит тем, кто ездит немного и может самостоятельно переобуть колеса.

Этот вариант обеспечивает независимость от сезонных очередей и подходит тем, кто ездит немного и может самостоятельно переобуть колеса. Покупка только зимних шин и перебортировка колес весной и осенью. Этот метод подходит для автомобилей с большим годовым пробегом. При этом вред, наносимый шинам при перебортировках, уменьшается, так как каждая шина используется лишь два-три сезона.

Этот метод подходит для автомобилей с большим годовым пробегом. При этом вред, наносимый шинам при перебортировках, уменьшается, так как каждая шина используется лишь два-три сезона. Использование всесезонных шин. Тем не менее, этот вариант может быть опасен в средней полосе России, и специалисты не рекомендуют его.

Балансировать шины или нет?

Большинство владельцев автомобилей предпочитают иметь комплект колес на каждый сезон, но не всегда проводят балансировку. Вибрации от дисбаланса обычно не приводят к серьезным повреждениям, но если они заметны, лучше провести эту процедуру, тем более, что она не является дорогостоящей.

Использовать шипы или нет?

При выборе зимних шин стоит учитывать климат вашего региона. Липучки подходят для снежных и мягких зим, в то время как шипы эффективны на твердом льду. Выбор зависит от конкретных условий.

Где хранить?

Лучший способ хранения — гараж или сарай. Шины на дисках можно складывать стопкой, а без дисков лучше хранить вертикально. Также можно воспользоваться услугой сезонного хранения шин в городах.

Срок годности шин - этот вопрос волнует каждого! / Полный ответ