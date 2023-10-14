Автоэксперт Ревин дал несколько важных советов перед сменой шин

Сегодня стоит придавать еще больше внимания смене шин, чем раньше. Плотность автомобильного движения на дорогах постоянно увеличивается, и важно помнить, что ваша беспечность может повлечь негативные последствия не только для вас лично.
Существует три основных подхода к замене шин:
Большинство владельцев автомобилей предпочитают иметь комплект колес на каждый сезон, но не всегда проводят балансировку. Вибрации от дисбаланса обычно не приводят к серьезным повреждениям, но если они заметны, лучше провести эту процедуру, тем более, что она не является дорогостоящей.
При выборе зимних шин стоит учитывать климат вашего региона. Липучки подходят для снежных и мягких зим, в то время как шипы эффективны на твердом льду. Выбор зависит от конкретных условий.
Лучший способ хранения — гараж или сарай. Шины на дисках можно складывать стопкой, а без дисков лучше хранить вертикально. Также можно воспользоваться услугой сезонного хранения шин в городах.
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