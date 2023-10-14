Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киев призвал всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы
Диетолог Челик поделилась списком продуктов, которые защитят от рака
Врач Чуева назвала лучший рацион питания, чтобы сжечь жир
Турист устроил резню на курорте Таиланда, порезав людей в баре
Al Khaleej: Зеленский и НАТО не находят себе места из-за подготовки армии РФ к зиме
В парке «Острове мечты» сообщили, что у гостя, впавшего в кому после катания, были проблемы с сердцем
Травматические воспоминания могут перенастроить мозг
Исследование: пациенты вспоминают опыт смерти после остановки сердца
Экономист спрогнозировал курс доллара в 92-95 рублей к концу года

Автоэксперт Ревин дал несколько важных советов перед сменой шин

1:54
Авто

Сегодня стоит придавать еще больше внимания смене шин, чем раньше. Плотность автомобильного движения на дорогах постоянно увеличивается, и важно помнить, что ваша беспечность может повлечь негативные последствия не только для вас лично.

Автоэксперт Ревин дал несколько важных советов перед сменой шин
Фото: openverse

Существует три основных подхода к замене шин:

  • Покупка комплекта колесных дисков и зимних покрышек. Этот вариант обеспечивает независимость от сезонных очередей и подходит тем, кто ездит немного и может самостоятельно переобуть колеса.
  • Покупка только зимних шин и перебортировка колес весной и осенью. Этот метод подходит для автомобилей с большим годовым пробегом. При этом вред, наносимый шинам при перебортировках, уменьшается, так как каждая шина используется лишь два-три сезона.
  • Использование всесезонных шин. Тем не менее, этот вариант может быть опасен в средней полосе России, и специалисты не рекомендуют его.

Балансировать шины или нет?

Большинство владельцев автомобилей предпочитают иметь комплект колес на каждый сезон, но не всегда проводят балансировку. Вибрации от дисбаланса обычно не приводят к серьезным повреждениям, но если они заметны, лучше провести эту процедуру, тем более, что она не является дорогостоящей.

Использовать шипы или нет?

При выборе зимних шин стоит учитывать климат вашего региона. Липучки подходят для снежных и мягких зим, в то время как шипы эффективны на твердом льду. Выбор зависит от конкретных условий.

Где хранить?

Лучший способ хранения — гараж или сарай. Шины на дисках можно складывать стопкой, а без дисков лучше хранить вертикально. Также можно воспользоваться услугой сезонного хранения шин в городах.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Срок годности шин - этот вопрос волнует каждого! / Полный ответ
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют

Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.

Покинувшая РФ телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению профессора
Онколог Карасёв назвал мелочь, которая предупредит о раке
Варшавы плюнула на могилы жертв Волынской резни
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
ВС РФ в нескольких местах прорвали вторую линию обороны ВСУ у Авдеевки
В США сообщили, что Украина создаёт жуткую "армию зомби"
В Германии потребовали начать поставки газа по отремонтированным "Северным потокам"
В Германии потребовали начать поставки газа по отремонтированным "Северным потокам"
Последние материалы
Турист устроил резню на курорте Таиланда, порезав людей в баре
Автоэксперт Ревин дал несколько важных советов перед сменой шин
В США заявили, что ХАМАС сыграет центральную роль в поражении Украины
Al Khaleej: Зеленский и НАТО не находят себе места из-за подготовки армии РФ к зиме
В парке «Острове мечты» сообщили, что у гостя, впавшего в кому после катания, были проблемы с сердцем
Травматические воспоминания могут перенастроить мозг
Исследование: пациенты вспоминают опыт смерти после остановки сердца
Как подготовить герань к зимним испытанием: даем конкретные советы
Экономист спрогнозировал курс доллара в 92-95 рублей к концу года
Депутат Бессараб рассказала, что подростков в РФ охотно берут на работу на лёгкий труд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников