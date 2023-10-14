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Эксперты назвали одну из причин резкого роста цен на автомобили в РФ

1:49
Авто

Эксперты прогнозируют увеличение цен на автомобили до конца текущего года на 30%. Причиной такого роста стали не только ослабление курса рубля, но и менее очевидные факторы.

Эксперты назвали одну из причин резкого роста цен на автомобили в РФ
Фото: Wikipedia

Одним из таких скрытых факторов является практика многих автосалонов, где клиентами могут манипулировать, например, путем навязывания дополнительных комплектаций при покупке автомобиля, сообщает издание "NewsNN.ru" со ссылкой на издание "Росбалт".

Проблему попытались решить на уровне законодательства. Ранее в Государственной Думе был представлен законопроект, который предлагал обязать автодилеров продавать автомобили по рекомендованным производителем ценам. Принятие такой нормы могло бы сдержать амбиции продавцов и прекратить распространенную практику увеличения стоимости автомобиля путем установки дополнительного оборудования.

Однако этот законопроект, рассматривавшийся в Государственной Думе 10 октября, не получил поддержки большинства парламентариев.

Тем не менее, уже много лет покупатели сталкиваются с ситуацией, когда в автосалонах отсутствуют автомобили в базовой комплектации, зато предлагается "улучшенная" версия с лицензией дилера, стоимость которой в некоторых случаях значительно превышает рекомендованную цену производителя.

Помимо дополнительного оборудования, существуют также многочисленные жалобы на навязывание дополнительных услуг, цена которых может многократно превышать обещанные скидки.

Поэтому многие эксперты советуют воспользоваться услугами юристов при покупке автомобиля, даже если это повлечет за собой дополнительные расходы, так как в итоге это может сэкономить значительные средства.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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