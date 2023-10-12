Эксперт Зиновьев рассказал, как выбрать отличный универсал на вторичном рынке за 800 тысяч рублей

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Имея бюджет в размере около 800 тысяч рублей, на российском рынке подержанных автомобилей можно найти универсал, который представляет собой замечательную альтернативу популярным кроссоверам.

Фото: openverse

Об этом сообщил эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев. Он подчеркнул, что некоторые универсалы способны предоставить функциональность и характеристики, которые конкурируют с кроссоверами, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Например, универсалы обычно обладают более вместительным багажником, хотя высота загрузки может быть ниже по сравнению с кроссоверами.

Сергей Зиновьев рекомендует обратить внимание на Opel Astra Н с двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Эти машины обычно способны пройти до 400 000 километров без серьезных проблем. При выборе коробки передач, эксперт советует отдавать предпочтение автоматической, так как механическая трансмиссия в этой модели не всегда проявляет себя надежно. Заметно, что после 2011 года Opel Astra Н начали оснащать роботизированной коробкой передач, но Сергей Зиновьев считает, что эта модификация не является надежным выбором и лучше избегать ее.

Лучшие универсалы на вторичном рынке