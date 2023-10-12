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Эксперт Зиновьев рассказал, как выбрать отличный универсал на вторичном рынке за 800 тысяч рублей

1:22
Авто

Имея бюджет в размере около 800 тысяч рублей, на российском рынке подержанных автомобилей можно найти универсал, который представляет собой замечательную альтернативу популярным кроссоверам.

Эксперт Зиновьев рассказал, как выбрать отличный универсал на вторичном рынке за 800 тысяч рублей
Фото: openverse

Об этом сообщил эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев. Он подчеркнул, что некоторые универсалы способны предоставить функциональность и характеристики, которые конкурируют с кроссоверами, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Например, универсалы обычно обладают более вместительным багажником, хотя высота загрузки может быть ниже по сравнению с кроссоверами.

Сергей Зиновьев рекомендует обратить внимание на Opel Astra Н с двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Эти машины обычно способны пройти до 400 000 километров без серьезных проблем. При выборе коробки передач, эксперт советует отдавать предпочтение автоматической, так как механическая трансмиссия в этой модели не всегда проявляет себя надежно. Заметно, что после 2011 года Opel Astra Н начали оснащать роботизированной коробкой передач, но Сергей Зиновьев считает, что эта модификация не является надежным выбором и лучше избегать ее.

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Лучшие универсалы на вторичном рынке
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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