Эксперт Зиновьев рассказал, как выбрать отличный универсал на вторичном рынке за 800 тысяч рублей

Имея бюджет в размере около 800 тысяч рублей, на российском рынке подержанных автомобилей можно найти универсал, который представляет собой замечательную альтернативу популярным кроссоверам.
Об этом сообщил эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев. Он подчеркнул, что некоторые универсалы способны предоставить функциональность и характеристики, которые конкурируют с кроссоверами, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Например, универсалы обычно обладают более вместительным багажником, хотя высота загрузки может быть ниже по сравнению с кроссоверами.
Сергей Зиновьев рекомендует обратить внимание на Opel Astra Н с двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Эти машины обычно способны пройти до 400 000 километров без серьезных проблем. При выборе коробки передач, эксперт советует отдавать предпочтение автоматической, так как механическая трансмиссия в этой модели не всегда проявляет себя надежно. Заметно, что после 2011 года Opel Astra Н начали оснащать роботизированной коробкой передач, но Сергей Зиновьев считает, что эта модификация не является надежным выбором и лучше избегать ее.
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