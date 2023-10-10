В России заметно подорожали самые бюджетные отечественные автомобили. Примерно на 100 тысяч рублей.
"Ярким примером стал седан Vesta Cross в версии Techno. При старте продаж он оценивался в 1,685 миллиона рублей, не учитывая доплаты за металлик в размере 15 тысяч. <…> В настоящее время его официальная цена составляет 1,818 миллиона рублей, что на 133 тысячи выше начальной", — сообщает портал Autonews.
Также Vesta в комплектации Life подорожала на 80 тысяч. Ранее она стоила 1,421 миллиона рублей, а теперь её цена выросла до 1,501 миллиона. Комплектация Enjoy подорожала с 1,463 до 1,561 миллиона рублей. Также подорожал UAZ Patriot.
В октябре к автомобилю добавили функцию блокировки заднего дифференциала, что привело к увеличению цены на 45 тысяч рублей. Теперь стоимость отечественного внедорожника версии "Евро-2" составляет не менее 1,53 миллиона рублей. Автомобиль с двигателем "Евро-5" будет стоить на 20 тысяч дороже.
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