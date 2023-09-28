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Whatcar озвучил рейтинг иномарок с наибольшими проблемами на вторичном рынке

1:29
Авто

Эксперты из британского издания Whatcar. com и страховой компании MotorEasy подготовили список иностранных автомобилей, которые доставляют наибольшие трудности новым владельцам при покупке на вторичном рынке. Согласно данным опроса, в список вошли многие популярные модели среди российских автолюбителей.

Whatcar озвучил рейтинг иномарок с наибольшими проблемами на вторичном рынке
Фото: openverse

Рейтинг сформирован на основе отзывов 25 тысяч автовладельцев, которые рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись за последние два года. Эксперты учитывали время, затраченное на ремонт, а также средние расходы на работы в автосервисах.

Согласно исследованию, 45 процентов владельцев популярного на российском рынке Nissan X-Trail сообщили о неисправности кондиционера, аккумулятора, тормозной системы, электрики, двигателя и коробки передач. 36 процентов владельцев Audi Q7 обратились в сервис из-за проблем с подвеской и тормозами, при этом ни один из таких автомобилей не попал под гарантийный ремонт. Также отмечались проблемы с выхлопной системой, кондиционером и рулевым управлением.

В рейтинг также попали Kia Sorento с неполадками в тормозной системе, кондиционерах и электрике, Land Rover Discovery с поломками у половины владельцев, а также Range Rover, Ford Fiesta и другие популярные бывшие в употреблении модели.

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ТОП-5 НАДЕЖНЫХ АВТО, которые прослужат долгие годы!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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