Автоюрист Сергей Радько считает, что в будущем стоимость машин на российском рынке снизится.
По его словам, ушедшие с рынка западные концерны заменят мощные игроки, например, Китай. Специалист прогнозирует рост количества китайских авто в РФ.
"Можно предположить, что и локализация производства (что в будущем неизбежно) таких автомобилей будет увеличиваться, а значит, цены могут снизиться", — подчеркнул Радько в интервью сайту aif.ru.
Эксперт также выразил надежду на то, что руководство страны начнёт стимулировать спрос на авто, снижая разнообразные расходы, которые формируют высокую стоимость машин.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал дефицит предложения главной проблемой на российском авторынке. Он призвал поддерживать отечественное производство автомобилей и запчастей для них.
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