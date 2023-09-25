Решетников: главная проблема на российском автомобильном рынке - дефицит предложения

Министр экономического развития России Максим Решетников выразил обеспокоенность острым дефицитом предложения на российском автомобильном рынке. Он сообщил об этом в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

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Решетников подчеркнул, что дополнительное стимулирование спроса на данный момент может привести к увеличению цен и усилению спроса, который автопроизводители России не могут удовлетворить. По его мнению, важно поддерживать отечественное автопроизводство, а также производство автокомпонентов.

Министр выразил готовность обсудить вопрос о поддержке спроса в автомобильной индустрии, но только после того, как рынок будет насыщен отечественной продукцией. Он подчеркнул важность тщательного анализа и контроля параметров рынка перед принятием дополнительных мер поддержки.

Напомним, что летом прошлого года крупные российские автопроизводители добились увеличения утильсбора на импортируемые автомобили. Этот шаг рассматривается как важное средство стимулирования инвестиций в отечественное производство автомобилей и автокомпонентов, с целью создания конкурентоспособных моделей для российского и мировых рынков.

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