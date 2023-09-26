Автоэксперты отмечают, что обслуживание электромобилей обходится дешевле, чем у машин, работающих на бензине. Однако российские водители, использующие электрический транспорт, сталкиваются с ограничениями из-за недостаточно развитой инфраструктуры в стране.
Исследование проведенное страховой компанией ВСК и дилером "Автодом" показало, что 27% россиян считают электромобили экологически чистыми. Треть из тех, кто уже приобрел или планирует приобрести электромобиль, рассчитывают на экономию на затратах на топливо, а еще 20% надеются сэкономить на обслуживании.
Среди основных опасений, которые останавливают российских потребителей от покупки электромобилей, 28% участников опроса назвали недостаточно развитую инфраструктуру для зарядки. По результатам опроса, почти 60% владельцев электромобилей используют их в городе для коротких поездок, сообщает издание "BFM.ru".
Как сообщалось в Forbes летом 2023 года, спрос на электромобили в России значительно увеличился. Например, в мае было продано более трех тысяч таких автомобилей, что в восемь раз больше, чем в том же месяце годом ранее.
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