Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Хабаровском крае силы МЧС нашли живыми двух пропавших мужчин
Российские учёные определили количество микропластика в Белом и Баренцевом морях
В Колумбии застрелили президента футбольного клуба "Тигрес"
Борис Титов отметил рост числа уголовных дел против предпринимателей в 2023 году
В России создали беспилотник для доставки грузов в труднодоступные районы
Спрос на иностранные автомобили вырос на 110,5% летом этого года
Эксперт Белавин: с 1 октября ЦБ начнет получать от банков данные о мошенниках
Reuters: Германия более чем вдвое снизит федеральные расходы на беженцев
В Таиланде ожидают принять более 1,2 млн туристов из России до конца 2023 года

ВСК: только 27% россиян покупают электромобили ради спасения природы

1:20
Авто

Автоэксперты отмечают, что обслуживание электромобилей обходится дешевле, чем у машин, работающих на бензине. Однако российские водители, использующие электрический транспорт, сталкиваются с ограничениями из-за недостаточно развитой инфраструктуры в стране.

ВСК: только 27% россиян покупают электромобили ради спасения природы
Фото: Openverse

Исследование проведенное страховой компанией ВСК и дилером "Автодом" показало, что 27% россиян считают электромобили экологически чистыми. Треть из тех, кто уже приобрел или планирует приобрести электромобиль, рассчитывают на экономию на затратах на топливо, а еще 20% надеются сэкономить на обслуживании.

Среди основных опасений, которые останавливают российских потребителей от покупки электромобилей, 28% участников опроса назвали недостаточно развитую инфраструктуру для зарядки. По результатам опроса, почти 60% владельцев электромобилей используют их в городе для коротких поездок, сообщает издание "BFM.ru".

Как сообщалось в Forbes летом 2023 года, спрос на электромобили в России значительно увеличился. Например, в мае было продано более трех тысяч таких автомобилей, что в восемь раз больше, чем в том же месяце годом ранее.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Электромобили в России
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Рогов: в Одессе плотная волна прилётов — гостиница, склады, комплекс "Морвокзала"
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
ГИБДД уже стала отбирать права у водителей за плёнки на фарах
Важно, что сгорело в паркинге гостиницы морвокзала в Одессе
Президент Сербии Вучич на сессии Генассамблеи ООН защитил право на Косово Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
Опасные тенденции: пластический хирург о рисках и мероприятиях
Появилось видео уничтожения морского вокзала в Одессе
Появилось видео уничтожения морского вокзала в Одессе
Последние материалы
ВСК: только 27% россиян покупают электромобили ради спасения природы
Российские учёные определили количество микропластика в Белом и Баренцевом морях
В Колумбии застрелили президента футбольного клуба "Тигрес"
Борис Титов отметил рост числа уголовных дел против предпринимателей в 2023 году
В России создали беспилотник для доставки грузов в труднодоступные районы
Спрос на иностранные автомобили вырос на 110,5% летом этого года
Эксперт Белавин: с 1 октября ЦБ начнет получать от банков данные о мошенниках
Reuters: Германия более чем вдвое снизит федеральные расходы на беженцев
В Таиланде ожидают принять более 1,2 млн туристов из России до конца 2023 года
Фёдор Конюхов первым в мире переплывет Тихий океан на катамаране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников