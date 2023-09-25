Спрос на иностранные автомобили вырос на 110,5% летом этого года

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты из "Авито Авто" провели анализ данных о спросе и предложении на новые иностранные автомобили в период июнь-август 2023 года.

Фото: Openverse

По данным аналитиков, спрос на новые автомобили иностранных марок значительно увеличился на 110,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество объявлений о продаже таких машин выросло на 110,7%. Средняя цена новых иностранных автомобилей на платформе составила 2 990 000 рублей. Особенно популярными оказались автомобили из Китая, сообщает "Российская газета".

Специалисты отмечают, что спрос на новые иностранные автомобили продолжает расти. Китайские модели за последний год стали привлекательной альтернативой европейским брендам для российских потребителей, благодаря комфорту и современной электронике. На новые китайские автомобили приходится 46,8% спроса летом.