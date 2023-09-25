Владельцы внедорожников Tank 500 выразили недовольство из-за низкого качества

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Недавно на российском автомобильном рынке появился премиальный бренд из Китая, известный как TANK. В России представлены две модели — Tank 300 и Tank 500. Эти автомобили поставляются из Китая в Россию официальными каналами. Цена на внедорожник Tank 500 в России начинается от 6,3 млн рублей. Однако даже сами китайские владельцы этой модели жалуются на её низкое качество.

Фото: openverse.org

Tank 500 имеет мощный и привлекательный внешний вид, но также существуют определенные недостатки. К примеру, китайские автомобили не отличаются высокой шумоизоляцией, и владельцы Tank 500 также выражают недовольство по поводу девятиступенчатой автоматической коробки передач, сообщает "Южный автомобиль". Её алгоритм работы кажется не совсем ясным, и это может быть раздражающим для водителей, так как переключение передач иногда происходит хаотично, а иногда коробка может подтормаживать, что особенно опасно при обгонах на трассе. Даже обновление прошивки не всегда решает эту проблему.

Ещё одним недостатком, на который жалуются владельцы Tank 500, является требовательность к топливу. Трехлитровый двигатель V6 потребляет слишком много топлива, и в городском цикле его расход может достигать 20-25 литров на 100 километров. К тому же его нельзя заправлять дешёвым бензином АИ-92.

Обслуживание Tank 500 также не считается дешёвым, так как межсервисный интервал составляет 7500 километров. Есть также недовольство среди владельцев мультимедийной системой этой модели, которая часто выдаёт ошибки и имеет проблемы с встроенными приложениями. Кроме того, надёжность Tank 500 оценивается низко, так как часто происходит выход из строя оптики и усилителя рулевого колеса.

Ранее мы писали, что российская полиция уже начала использовать этот же внедорожник.