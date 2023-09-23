Полиция РФ начала использование китайских внедорожников Tank 500

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Российская полиция приобрела партию высококлассных внедорожников Tank 500.

Фото: Openverse

Судя по панорамной крыше с люком и выдвижными порогами на полицейской машине, замеченной в Москве, эти силовые структуры выбрали версию верхнего уровня, которая оценивается в 6,9 миллиона рублей.

Tank 500 — это полноразмерный бензиновый рамный внедорожник от Great Wall. Модель доступна на российском рынке с марта 2023 года. Все версии "пятисотых" оборудованы полноприводной трансмиссией с возможностью подключения передней оси, низким передаточным числом и блокировкой межколесного дифференциала. Под капотом установлен 3,0-литровый V6 двигатель (299 лошадиных сил, 500 Нм), который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором.

Россия занимает лидирующее место в мире по объему закупок китайских автомобилей, их доля в общем объеме импорта составляет впечатляющие 92 процента.