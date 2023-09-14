Эксперты оценили стоимость нового спортивного седана Omoda S5 GT 2023

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты поделились своим мнением о том, стоит ли своих денег "заряженный" седан Omoda S5 GT 2023, который недавно появился на российском автомобильном рынке. В сравнении с обычной версией автомобиля от компании "Омода", принадлежащей Chery, новинка оценивается на полмиллиона рублей дороже, с ценой 2,84 миллиона рублей.

Фото: Wikipedia

Силовая установка включает в себя 150-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, сопряженный с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач с двумя сцеплениями типа "мокрого". Руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев отметил, что мощность двигателя в "заряженной" версии превышает стандартную на 3 лошадиные силы, а крутящий момент увеличен на 65 Нм.

Высокая эффективность семидиапазонной "роботизированной" коробки позволяет седану разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды. Эксперты отмечают, что S5 GT имеет больше изменений по сравнению с обычной моделью, чем может показаться на первый взгляд. Среди них более спортивная подвеска и улучшенная тормозная система. Внешне автомобиль выглядит более агрессивным и стильным благодаря объемной радиаторной решетке, новым глянцевым черным дискам, стремительному силуэту и оранжевым акцентам.

По мнению руководства "Газпромбанк Автолизинг", дизайн новой модели полностью соответствует спортивным автомобилям, что придает ей дополнительный интерес. На данный момент, помимо Omoda S5 GT, в этом сегменте рынка нет прямых конкурентов.

Эксклюзив: Седан Omoda S5 GT с новым дизайном и технологиями