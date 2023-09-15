Пикап Nissan Frontier теперь представлен в ретро-стилизованной версии

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Компания Nissan представила новую версию пикапа Frontier с ретро-дизайном, которая получила название Frontier Hardbody Edition. Этот вариант доступен как отдельный пакет для модели Frontier SV Crew Cab 4x4. Внешний стиль вдохновлен дизайном пикапов Hardbody 1980-х годов и включает в себя черные декоративные элементы, расширители колесных арок и винтажные наклейки.

Фото: openverse.org

Механическая часть Frontier Hardbody Edition остается идентичной стандартному Frontier, снабженному двигателем V6 объемом 3.8 литра и мощностью 314 лошадиных сил. В этой версии также установлена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и полноприводная система part-time.

Основными визуальными отличиями Frontier Hardbody Edition являются черная отделка, винтажные 17-дюймовые диски с шинами для внедорожного использования, а также ретро-графика с выдающимися надписями 4x4 на дверях и маленьким логотипом Nissan на задней дверце. Кабина также оборудована дугой безопасности и алюминиевой защитной пластиной под передним бампером.

Стоимость ретро-декора Frontier Hardbody Edition составляет 3890 долларов (около 374 тысяч рублей), а цена самого пикапа начинается с 36 870 долларов (примерно 3,55 миллиона рублей) для версии Frontier SV Crew Cab 4x4.

По сравнению с базовой версией Frontier SV Crew Cab 4x4, пикап Hardbody оснащен галогеновыми фарами, электроприводом водительского сиденья и медиасистемой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, сообщает motor. ru. Кроме того, доступны четыре USB-порта и 7-дюймовый экран бортового компьютера.

Nissan Frontier 2024 года будет доступен на рынке США в 14 комплектациях с различной ценой, начиная от 29 770 долларов (примерно 2,9 миллиона рублей) за самую доступную версию Frontier S King Cab 4x2 и достигая 42 640 долларов (примерно 4,1 миллиона рублей) за самую дорогую версию Frontier SL Crew Cab 4x4. Прием заказов уже начат.