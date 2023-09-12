"КАМАЗ" откроет свой центр обслуживания транспорта на Сахалине

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ПАО "Камаз" объявило о своих планах по созданию сервисного центра на острове Сахалин для технического обслуживания транспортных средств и перевода пассажирских автобусов общего пользования на экологически чистое топливо. Это важное соглашение было официально оформлено в ходе VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Фото: openverse

Соглашение подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" Андрей Максимов. Губернатор Лимаренко охарактеризовал это соглашение как один из самых важных документов, подписанных в ходе ВЭФ.

Основной целью предлагаемого центра является не только обслуживание транспортных средств, но и решение важнейшей социальной задачи: перевод общественного пассажирского транспорта на более экологически чистые виды топлива. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, центр "КАМАЗа" будет расположен на территории островного региона.

Губернатор Лимаренко подчеркнул значимость этой инициативы для Сахалина, отметив, что регион недавно был выбран в качестве пилотной площадки для эксперимента, направленного на сокращение выбросов парниковых газов. Сахалинская область стремится достичь углеродной нейтральности к 2026 году, что делает необходимым увеличение использования транспорта, работающего на газе и электричестве.

За последние три года более 4300 транспортных средств в Сахалинской области были переведены на работу на газе. Кроме того, регион обновляет свою систему общественного транспорта: в этом году закуплено 154 новых экологичных автобуса, ещё 69 планируется пополнить автопарком к концу 2023 года. Долгосрочной целью региона является перевод всего муниципального автомобильного транспорта на газомоторное топливо.

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