Блогеры устроили гонку Audi R8 GT против двух других версий автомобиля

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В ассортименте спорткара Audi R8, который покидает сцену, появилось несколько модификаций с различными характеристиками. Для определения самой быстрой версии на прямой дороге, создатели YouTube-канала Carwow устроили гонку, в которой участвовали сразу три варианта модели: купе Audi R8 V10 Performance, его открытое исполнение Audi R8 V10 Performance Spyder и лимитированная версия Audi R8 GT.

Фото: openverse.org

Все три спорткара оснащены одним и тем же атмосферным 5,2-литровым бензиновым V10, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, но у них разные типы привода. Купе Audi R8 V10 Performance обладает полным приводом и развивает 570 лошадиных сил при 550 Нм крутящего момента, весит 1590 килограммов, сообщает motor. ru.

Полноприводный родстер R8 V10 Performance Spyder, имеющий массу 1695 килограммов, располагает уже 629 лошадиными силами и 580 Нм. Самой мощной версией является заднеприводный Audi R8 GT, выпущенный ограниченным тиражом. Он оснащен 620 лошадиными силами и 565 Нм крутящего момента. Всего в США было продано всего 15 таких автомобилей, и один из этих уникальных спорткаров попал в руки блогеров.

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