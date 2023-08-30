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В России может появиться собственная система сертификации моторных масел

1:40
Авто

Заместитель председателя Государственной Думы по вопросам транспорта Юрий Григорьев высказал идею о создании отечественной аналогии для международных классификаторов качества моторных масел — API, ACEA и ILSAC. Эти международные стандарты столкнулись с ограничениями из-за антироссийских санкций, что привело к трудностям в получении одобрений на продукцию отечественных производителей.

В России может появиться собственная система сертификации моторных масел
Фото: openverse.org

По мнению Юрия Григорьева, в условиях, когда российские производители столкнулись с отзывами зарубежных допусков и сертификатов, создание собственной системы классификации становится жизненно важным шагом, сообщает motor.ru. Эта инициатива направлена на поддержку отечественных компаний, которые производят моторные масла, и на обеспечение покупателей качественными продуктами, подходящими для использования в конкретных типах технических агрегатов.

Профессиональные эксперты подтверждают, что иностранные системы классификации в последнее время стали более склонны отказывать российским производителям смазочных материалов в процессе сертификации. Введение отечественной системы классификации позволит компаниям категоризировать современные и устаревшие виды масел, а покупателям — выбирать продукты, соответствующие требованиям конкретных производителей.

В марте месяце Министерство промышленности и торговли включило моторные масла компании Shell в список продукции, которую можно импортировать в Россию по альтернативной схеме. Также было разрешено ввозить запчасти и оборудование от других зарубежных брендов.

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Как в России разрабатывают и производят современные моторные масла
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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