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Уход к частникам и проблемы у официалов: что ждёт владельцев немецких авто в РФ после отключения ПО

2:57
Авто

Немецкие автомобильные компании BMW и Audi приняли решение ограничить доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Подобные шаги ранее предприняла также компания Mercedes-Benz. Представители официальных дилеров BMW подтвердили информацию о выключении доступа к программному обеспечению. Теперь даже создание дубликатов ключей становится невозможным из-за наложенных ограничений.

Уход к частникам и проблемы у официалов: что ждёт владельцев немецких авто в РФ после отключения ПО
Фото: Wikipedia

Ранее аналогичные ситуации возникли с дилерами и владельцами автомобилей Audi и Mercedes-Benz. Неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику автомобилей. Кроме того, возникают трудности с установкой деталей, которые требуют программирования, таких как блоки управления, коробка передач, парктроники и т. д.

Возникает вопрос, как теперь обслуживать эти премиальные автомобили. Сервисные работники привыкли к процедуре подключения автомобиля к локальному компьютеру, который взаимодействует с центральным компьютером в Германии для диагностики и заказа необходимых деталей. Однако эта связь сейчас прервана, что может привести к увеличению сроков ремонта и стоимости.

Для официальных дилеров это создает сложности, так как им приходится соблюдать законы о правах потребителей и выполнять гарантийные обязательства, но при отсутствии доступа к программному обеспечению делать это становится невозможно. Владельцам старых автомобилей также будет сложно получить качественное обслуживание из-за отсутствия доступа к диагностическим и сервисным алгоритмам.

Решение в данной ситуации, возможно, будет заключаться в поиске альтернативных путей. Некоторые автосервисы попытаются обойти ограничения, изменяя геолокацию и пытаясь подключиться к программному обеспечению через неофициальные пути. 

Хотя с правовой точки зрения эта ситуация также может вызывать вопросы, особенно в отношении официальных дилеров. Услуги небольших автомастерских уже пользуются популярностью среди владельцев автомобилей, так как они могут предоставить качественное обслуживание даже при отсутствии доступа к официальному программному обеспечению.

Возможно, владельцам новых автомобилей придется искать альтернативные варианты для обслуживания, например, обращаясь за помощью даже к зарубежным сервисам. Эта ситуация напоминает случаи, когда владельцы автомобилей отправляли свои машины на обслуживание в другие страны, где сервис был более качественным и безопасным.

Как показывает опыт, проблемы подобного рода в конечном итоге находят решение. Однако сейчас важно для владельцев премиальных автомобилей и дилеров найти компромиссные пути для обслуживания и ремонта автомобилей, чтобы минимизировать негативные последствия этой ситуации.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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