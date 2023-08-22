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Иранский производитель будет выпускать машины в РФ

2:06
Авто

На автомобильной выставке MIMS-2023 компания SAIPA представила амбициозные планы по выпуску двух новых моделей автомобилей: седана Shahin и седана P90, сообщает "За рулем".

Иранский производитель будет выпускать машины в РФ
Фото: "Doctor Response Cars" by 28704869 is licensed under CC BY 2.0.

Эти новые предложения обещают внести свежий ветер на российский автомобильный рынок.

Седан Shahin: Инновации и эффективность

Седан Shahin, созданный на основе платформы Toyota B, поражает инновационными решениями и эффективностью. В основе его мощи — 1,5-литровый турбомотор, который способен развивать 112 лошадиных сил. Вариативность выбора коробки передач — это одно из преимуществ данной модели.

Покупатель может выбрать между механической коробкой передач и автоматической. Это предоставляет больше свободы в настройке вождения под собственные предпочтения.

Седан P90: Обновленная классика

Седан P90 — это обновленная версия первого поколения Renault Logan, подвергнутая глубокой модернизации. Специалисты компании Pars Khodro, дочернего суббренда SAIPA, тщательно проработали каждую деталь, чтобы предоставить покупателям неповторимый опыт вождения.

Двигатель Peugeot EC5, установленный на P90, имеет объем 1,6 литра и развивает мощность впечатляющих 115 лошадиных сил. Выбор между 5-ступенчатой механикой собственного производства и шестидиапазонным автоматом из Китая дает водителю больше контроля над автомобилем.

Стратегическое расположение производства

SAIPA стратегически планирует организацию производства своих новых моделей на одной из бывших площадок Renault-Nissan.

Благодаря предыдущему сотрудничеству с Renault и опыту возобновления производства, компания располагает знаниями и ресурсами для успешной реализации этого плана. Это также позволит укрепить партнерские отношения и подтвердить прочные связи между компаниями.

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Цены на иранские авто для России. Узнал сколько стоят эти машины в самом Иране.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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