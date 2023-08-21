Самым популярным среди кабриолетов стал Volkswagen T-Roc

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Лидером в категории кабриолетов на европейском автомобильном рынке в течение первых семи месяцев 2023 года стал Volkswagen T-Roc: кроссовер с раскладывающейся крышей. Об этом сообщил motor. ru. По объёмам продаж этот внедорожник неожиданно опередил Mazda MX-5 Miata и Alpine A110.

Фото: "Volkswagen Tiguan 2.0 TSi Highline 4Motion 2012" by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0.

Открытая версия Volkswagen T-Roc (T-Roс) впервые появилась в 2019 году как "первый в своем классе компактный кроссовер-кабриолет" и единственный представитель данного типа автомобилей в нынешней модельной линейке Volkswagen.

Процесс превращения обычного кроссовера в кабриолет T-Roc включает удаление задних дверей и установку тканевой складной крыши на четырех поперечных элементах. Эту крышу можно опускать и поднимать за 30 секунд — даже при движении со скоростью до 30 километров в час.

В 2021 году модель была обновлена, в результате чего был пересмотрен дизайн фар, увеличен размер экрана мультимедийной системы и расширен перечень дополнительных опций. На старте продаж многие западные автомобильные эксперты относились скептически к потенциалу этого кроссовера с открытым верхом, однако в 2023 году продажи T-Roc Cabrio начали расти, и автомобиль стал лидером среди двухдверных кабриолетов, опередив Mazda MX-5.

За первые семь месяцев 2023 года в Европе было продано 8732 экземпляра T-Roc Cabrio, что на 9,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Тем временем продажи Mazda MX-5 также выросли на 53,9%, составив 4570 проданных автомобилей. На третьем месте в этом рейтинге находится Alpine A110, с продажами в 2155 машин (+16,8%).

Производство T-Roc Cabrio налажено на заводе компании Volkswagen в Германии, в то время как стандартный T-Roc производится в Португалии. На данный момент T-Roc Cabrio является единственным внедорожным кроссовером с откидной крышей на рынке, после того как компания Land Rover прекратила выпуск кабриолета Range Rover Evoque Convertible.

Тем не менее коммерческий успех T-Roc Cabrio в 2023 году еще не является гарантией того, что данная модель перейдет ко второму поколению. В случае, если это произойдет, ожидается, что этот внедорожный кабриолет будет электрифицирован.

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