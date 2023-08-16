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Mercedes и BMW приостановили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению

3:20
Авто

Компании Mercedes и BMW приостановили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Специалисты отмечают, что владельцы автомобилей этих марок неизбежно столкнутся с необходимостью сервисного обслуживания, но ситуация на рынке говорит о том, что элитные машины скоро могут стать непозволительной роскошью.

Mercedes и BMW приостановили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению
Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38022556, John Y. Can. Stuttgart, Germany, CC BY 2.0

Mercedes-Benz и BMW полностью ограничили бывших российских партнеров в доступе к своему программному обеспечению. Это значительно усложняет обслуживание и ремонт. Подключение нового оборудования, например, аудиосистем или электронных компонентов, затруднено отсутствием связи с заводскими серверами. Что в итоге? Дилеры намерены обслуживать машины, опираясь на накопленный опыт и знания, хотя смысл этой фразы не до конца понятен.

"Раньше Mercedes покупали гораздо менее обеспеченные люди, это была более доступная машина. Но сейчас Mercedes C-класса требует такого же внимания и усилий, чтобы его поддерживать, как и Mercedes S-класса", — говорит Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

"Таким людям сейчас сложно, они ищут решения, и чаще всего находят. Мы не можем сказать, что за прошедшие месяцы, когда компания „Мерседес“ ушла из России, их продукция превратилась в тыкву. Этого не произошло. Так что будем смотреть, как сейчас получится обходить возникшие сложности и ограничения. Есть надежда, что и здесь российский сумрачный гений сможет победить тевтонского сумрачного гения". 
 

Александр Пахомов, председатель правления Союза Автосервисов, сообщает, что отключение от программного обеспечения — мера болезненная, но не фатальная.

"Хакнуть эту систему практически невозможно. Да, что-то мы можем заменить, но какие-то элементы этого программного обеспечения заменить невозможно. Сейчас много автомобилей 2020-22 годов выпуска, у которых многие ремонтные процедуры и даже инструкции по ремонту могут быть получены только онлайн при подключении автомобиля к серверу завода-изготовителя. И как раз такие процедуры становятся практически невозможными. Конечно, есть пути обхода. Через партнеров в дружественных странах. Весь вопрос в цене".

Ранее премиум-сегмент автомобильного рынка в России был стабильным. Кризисы и санкции не оказывали значительного влияния на продажи дорогих автомобилей, но в 2022 году ситуация изменилась.

За последние 10 лет Mercedes продал более 40 тысяч автомобилей в России. Марка дважды попадала в десятку самых популярных марок, конкурируя даже с массовыми брендами.

БМВ также имеет успешную статистику продаж. В 2021 году Россия заняла 7 место по количеству проданных баварских автомобилей. Продажи упали в 2022 году и сильно сократились в 2023 году. Автомобили теперь доставляются через страны СНГ, а их стоимость значительно возросла.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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