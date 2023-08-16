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Тарифам платной парковки могут запретить расти быстрее зарплат

1:49
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В Государственной Думе инициировано предложение о введении ограничений на скорость повышения стоимости парковки, с целью избежать необоснованного роста тарифов.

Законопроект, разрабатываемый вице-спикером Владиславом Даванковым, предлагает установить запрет на увеличение платы за парковку быстрее, чем увеличиваются заработные платы.

Согласно данной инициативе, повышение тарифов на парковку не должно превышать темп роста средней заработной платы в соответствующем регионе за предыдущий год. Подход, основанный на доходах, предполагает установление более справедливой основы для определения стоимости парковки, по мнению депутата.

Предложенный законопроект предусматривает внесение дополнения в статью 13 Закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которая регулирует вопросы платных парковок.

Согласно этой инициативе, цены на парковку не могут расти быстрее номинального роста средней заработной платы, который вычисляется Росстатом. По словам автора законопроекта, данная мера поможет создать объективную основу для контроля платы за стоянку и предотвратить необоснованный рост тарифов.

В конце прошлого года компания Parkopedia опубликовала рейтинг стоимости платных парковок в разных странах мира, и Россия заняла первое место по динамике роста цен на двухчасовую парковку за пределами улиц. За три года стоимость парковки выросла здесь более чем на 42 процента. Москва также вошла в десятку городов с наиболее дорогостоящими уличными парковками, заняв шестое место в этом рейтинге.

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Подстава на платной парковке: 5000₽ ни за что. ТОП самых распространённых ошибок водителей
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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