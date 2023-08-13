Lada Granta Cross: Расширенные характеристики и обновление цен

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В постоянно меняющемся ландшафте автомобильных предложений Lada Granta Cross продолжает занимать свою нишу как самый доступный универсал-кроссовер на российском рынке.

Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Стратегический ход, вызвавший дискуссии среди автолюбителей, — АвтоВАЗ внес существенные изменения в базовую комплектацию Lada Granta Cross. Этот шаг, замеченный в ходе планового мониторинга цен порталом Quto. ru, привел к заметным изменениям. Начальная версия Classic'22 Advance кроссовера снята с производства. Соответственно, стартовая цена Lada Granta Cross выросла на 29 000 рублей и достигла 866 900 рублей. Это изменение отражает стремление марки предлагать покупателям обновленные и изысканные модели.

В то время как изменение цены привлекло к себе внимание, не менее интересны и сопутствующие ему расширенные возможности и усовершенствования. В частности, потенциальные покупатели с радостью восприняли включение в стандартную комплектацию системы кондиционирования воздуха. Это означает, что покупателям Granta Cross больше не придется нести дополнительные расходы на установку этой важной функции комфорта.

Lada Granta Cross по-прежнему отличается внушительным дорожным просветом, который теперь достигает 198 мм. Этого удалось добиться благодаря ряду тщательно продуманных изменений.

Передние стойки были модернизированы, задние амортизаторы удлинены, а шины получили более высокий профиль 185/55 R15. Кроме того, Granta Cross оснащается штампованными стальными дисками, в то время как привлекательная опция легкосплавных дисков остается эксклюзивной для комплектации Quest'23.

Цветовая гамма Granta Cross в настоящее время ограничена классическим черным и девственно белым неметаллическими вариантами отделки.

В базовой комплектации Granta Cross действительно придерживается минимализма, отказываясь от таких функций, как система ABS. Тем не менее, покупателям предлагается базовая аудиосистема, что позволяет не ущемлять сущность удовольствия от вождения.

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